El DAX 40 de Fráncfort sube un 0,21 % pese a la bajada de la calificación de Francia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,21 %, hasta 23.748,86 puntos, y acumula una subida cercana al 19 % en lo que va de año.

Fitch rebajó tras el cierre de los mercados del viernes la clasificación de la deuda de Francia una nota a A+, notable alto y su nivel más bajo registrado, debido a su situación política días después del nombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, el sexto en los últimos cinco años.

El mismo día, S&P subió la calificación de España y Portugal, lo que tuvo una repercusión positiva en las bolsas y en el euro.

Los mercados han descontado que la Fed bajará los tipos de interés el miércoles de forma moderada, aunque la semana pasada aumentaron las apuestas a favor de un recorte fuerte de 50 puntos básicos.

El fabricante de armamento Rheinmetall ganó un 2,8 %, hasta 1.950 euros, después de anunciar la compra de la división de defensa de los astilleros Lürssen.

El productor de chips Infineon subió un 2,8 %, hasta 32,65 euros, mientras que el de software para empresas SAP perdió un 2,8 %, hasta 214,65 euros.

Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 2,8 %, hasta 95,74 euros, y el fabricante de equipos de laboratorio Sartorius ganó un 2,7 %, hasta 197,95 euros.

El grupo químico y farmacéutico Bayer perdió un 2 %, hasta 27,50 euros, y la compañía de pruebas de laboratorio Qiagen cayó un 1,3 %, hasta 38,39 euros.