El euro sube y supera los 1,1750 dólares pese a la bajada de la calificación de Francia

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1755 dólares, frente a los 1,1719 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1766 dólares.

Fitch rebajó la clasificación de la deuda de Francia una nota a A+, notable alto y su nivel más bajo registrado, debido a su situación política días después del nombramiento de Sébastien Lecornu como primer ministro, el sexto en los últimos cinco años.

El impacto en el euro de la degradación de la calificación de la deuda de Francia ha sido limitado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

S&P subió la calificación de España y Portugal hasta A+, lo que tuvo una repercusión positiva en el euro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los mercados prevén que la Fed bajará los tipos de interés el miércoles de forma moderada, aunque la semana pasada aumentaron las apuestas de un recorte fuerte de 50 puntos básicos y debilitaron al dólar.

Antes de la reunión de la Fed los inversores optan por la cautela y evitan posiciones.

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE reiteró este lunes en un discurso en Luxemburgo que "los tipos de interés están en un buen lugar a medida que la inflación se estabiliza en torno al objetivo del 2 % y la economía permanece resiliente en pleno empleo", mensaje que ya transmitió la presidenta, Christine Lagarde, el pasado jueves.

El Consejo de Gobierno del BCE dejó inalterados los tipos de interés a los depósitos en el 2 % la semana pasada.

Schnabel subrayó que "dominan los riesgos al alza para la inflación" impulsados por los aranceles, la inflación de los servicios y de los alimentos y la política presupuestaria.

La política monetaria debería mantener una mano firme, tolerando desviaciones moderadas del objetivo, según Schnabel.

El nuevo gobernador del Banco Nacional Austríaco, Martin Kocher, dijo al "Financial Times" que el BCE puede dejar los tipos de interés en el 2 % y que el ciclo bajista de los tipos de interés ha terminado o está cerca del final.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1717 y 1,1772 dólares.