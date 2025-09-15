El expresidente kosovar Thaci arranca su defensa en La Haya respaldado por EE.UU.

La Corte, integrada por jueces internacionales y situada en La Haya para proteger a los testigos ante el clima de intimidación en Kosovo, escuchó el arranque de la estrategia defensiva de Thaci, acusado junto a otros tres exdirigentes del UCK de una decena de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto de 1998-1999.

El primer testigo fue Rubin, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos y portavoz principal del Departamento de Estado entre 1997 y 2000. Explicó que Thaci ejercía "un papel político", que "no tenía la capacidad ni el conocimiento para tomar decisiones" y que "era un reflejo del liderazgo del movimiento y no estaba al mando", en línea con la tesis de la defensa de que los acusados no controlaban a los combatientes sobre el terreno ni tenían plena autoridad sin aval militar.

Según Rubin, que presenció las conversaciones de paz entre Kosovo y Serbia y las discusiones posteriores para la desmilitarización, Thaci fue elegido presidente de la delegación kosovar que trató de negociar en Rambouillet (Francia) en 1999, pero que dependía de "una estructura de liderazgo amorfa".

El exfuncionario relató que la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, pidió a Thaci transformar el movimiento armado en fuerza política, con referencias al proceso político de Irlanda del Norte, y que Washington impulsó una fórmula de compromiso en Rambouillet: evitar una declaración explícita de independencia y dejar una "expresión de la voluntad popular" al final de un periodo interino para mantener unido al grupo de contacto, incluida Rusia, y evitar una masacre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El testigo subrayó que, para la Administración de Bill Clinton (1993-2001), los crímenes de guerra fueron "uno de los asuntos de política exterior más importantes" y que, de haber recibido pruebas creíbles de órdenes de ordenes de asesinato por parte de Thaci, "Estados Unidos habría retirado su apoyo de inmediato".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que Washington insistía en que la responsabilidad penal debía ser individual y no colectiva, "para evitar ciclos de venganza".

También precisó que EE. UU. recibía información diaria de embajadas, servicios de inteligencia, misiones de verificación y agencias humanitarias y que "nunca" consideró al UCK como un ejército organizado con cadena de mando.

La fiscalía, por su parte, trató de subrayar que ya en 1998 existían informes públicos y diplomáticos que situaban a Thaci como responsable político de la guerrilla; y consideró que Washington no podía desconocer su rol en la cúpula del UCK y su posición de autoridad, incluso ya antes de las negociaciones fallidas que tuvieron lugar en Rambouillet.

Este domingo, cientos de veteranos del UCK y albanokosovares llegados de toda Europa y Estados Unidos se manifestaron en La Haya para reclamar la liberación de los procesados.

La declaración de Rubin encaja en la estrategia de los abogados de Thaci, que buscan presentarlo como un interlocutor político y diplomático con margen limitado frente a mandos militares y como un actor que apostó por la vía institucional bajo presión internacional para frenar la violencia. Así, buscan alejarlo de cualquier responsabilidad por los crímenes que se le imputan.

La audiencia continuará con más testigos y documentos de la defensa hasta noviembre. En el banquillo, además de Thaci, hay otros tres sospechosos: Kadri Veseli, expresidente del Parlamento y líder del Partido Democrático de Kosovo (PDK); Rexhep Selimi, jefe del grupo parlamentario opositor Vetevendosje, y Jakup Krasniqi, presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata. Todos han negado los cargos.

El TEK, conocido formalmente como Cámaras Especializadas de Kosovo, se creó en 2015 y forma parte del sistema judicial kosovar. Es poco popular en Kosovo, donde muchos lo perciben como una corte lejana que juzga a quienes consideran héroes de la lucha por la independencia.

La guerra de Kosovo, librada entre el UCK y las fuerzas serbias, culminó en 1999 con la intervención aérea de la OTAN, tras un conflicto que dejó más de 10.000 muertos, en su mayoría albanokosovares.