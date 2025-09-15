El FBI investiga la muerte de un canadiense detenido por el ICE según un periódico

Toronto (Canadá), 15 sep (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos está investigando la muerte de un canadiense de 49 años, que residía en Florida desde hace casi cuarenta años, mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó este lunes el periódico The Globe and Mail.