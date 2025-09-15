El FBI investiga la muerte de un canadiense detenido por el ICE según un periódico

Angelo Noviello Jr., hermano de Johnny Noviello, que murió el 23 de junio en el Centro Federal de Detención (FDC, en inglés) de Miami mientras esperaba para ser deportado, declaró al periódico canadiense que ha sido informado de la investigación del FBI.
La familia está esperando la autopsia pero el procedimiento se podría retrasar varias semanas.
The Globe and Mail señaló que una fuente ha confirmado que un agente del FBI ha sido asignado al caso.
Noviello, que era residente permanente de Florida desde 1991, sufría de epilepsia e hipertensión y estaba siendo tratado de estas dolencias durante su encarcelamiento.
En 2023, el fallecido había sido condenado a un año de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y fue arrestado en mayo de este año por ICE.
El periódico canadiense señaló que al menos 14 personas han muerto este año mientras estaban bajo la custodia de ICE.