El Gobierno de Panamá se alía con Canva para estar a la vanguardia en tecnología

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- El Ministerio de Educación de Panamá anunció este lunes una alianza con la plataforma creativa Canva para que tanto los estudiantes como los docentes del sistema público tengan acceso completo a las funciones con el fin de estar "a la vanguardia en cuanto a tecnología educativa y herramientas".