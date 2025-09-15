El Líbano dice que el bombardeo en Doha fue un ataque contra "el concepto de mediación"

"El verdadero objetivo de la reciente agresión contra la querida Doha no fue un grupo de personas, sino el concepto de mediación y el principio de soluciones mediante el diálogo. El objetivo no fue intentar asesinar a negociadores, sino liquidar la idea misma de la negociación", dijo Aoun durante la cumbre árabe-islámica de Catar.

El jefe de Estado libanés afirmó que, por este motivo, el bombardeo se produjo en Catar, país que junto a Egipto y Estados Unidos media entre Israel y Hamás para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y cuyos esfuerzos han resultado en la liberación de 135 rehenes desde el estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023.

"Por eso eligieron a Catar como escenario de la agresión: porque no es simplemente un país, sino la locomotora del diálogo, del encuentro y de la paz. Y son estos los valores que la agresión quiso asesinar y erradicar", añadió Aoun.

En este sentido, afirmó que "el desafío requerido como respuesta debe ser de la misma claridad" y pidió que en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York se formule una única pregunta relacionada con la voluntad del Gobierno de Israel para alcanzar una paz permanente en Oriente Medio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta cumbre se celebra después de que el pasado 9 de septiembre Israel atacase Doha teniendo como blanco una reunión de negociadores del grupo islamista palestino Hamás mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza, algo que Catar ha catalogado de "terrorismo de Estado".