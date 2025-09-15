El ministro del Interior confirma la detención de dos personas por protestas en Ecuador

Pese al rechazo a la medida por parte de transportistas, sindicalistas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más poderosa, Reimberg destacó que el país está este lunes "tranquilo" y que la ciudadanía ha salido a trabajar.

"Vemos el transporte que está fluyendo en la mayor parte del país, así que estamos trabajando con normalidad", dijo en la televisión Teleamazonas al reconocer que se registraron problemas en El Carchi durante la madrugada.

"Fueron inclusive detenidas dos personas, aprehendidas, (por) que estaban incitando a que estas medidas pasen a mayor nivel y eso no lo podemos tolerar", subrayó.

El funcionario reiteró que no permitirán el cierre de vías o que se paralice el país"

"El país necesita trabajar, quiere trabajar y lo está demostrando", apuntó al recordar que el domingo estuvieron en El Carchi, conversando con los transportistas, por lo que expresó su confianza de que la situación en esa provincia se solucione en las próximas horas.

A primeras horas de este lunes, el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó de que en Carchi había cierres en las vías E35 San Gabriel-La Paz, La Paz-Bolívar, Bolívar-Piquiucho, Bolívar-San Gabriel por la "paralización de transportistas".

"Estamos haciendo lo que los otros no pudieron hacer y nunca lo lograron hacer, estamos diciéndoles que vengan a la mesa de diálogo, que se sienten con el Gobierno, que se sienten directamente con los ministros para poder dialogar y tomar las mejores decisiones", dijo Reimberg al avanzar que "han anunciado que van a acudir".

Aparte del sector del Transporte, señaló que también participarán de las mesas de diálogo varias cámaras de Industria y Comercio, "para poder trabajar en conjunto con los transportistas y que esto pueda seguir sin ningún problema".

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, subrayó este lunes que el Gobierno ecuatoriano no negociará la eliminación del subsidio al diésel, que supondría un ahorro de 1.100 millones de dólares, que se destinarán al pago de incentivos productivos y sociales que -según el Gobierno- reemplazan "subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas".

Apuntó que quien toma las decisiones en el país "es el Gobierno nacional", liderado por Daniel Noboa, y subrayó que "no hay negociaciones" con los detractores de la medida, pero sí conversaciones pues siempre ha habido "apertura al diálogo".

"Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno 'tendría que terminar cediendo'", dijo en su rueda de prensa semanal al subrayar que "la decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan".

El Gobierno asegura que desde este lunes empieza la entrega de compensaciones e incentivos a transportistas (para evitar el alza del pasaje), agricultores, adultos mayores, "las familias en situaciones de vulnerabilidad, el Ecuador de la gente trabajadora".