El petróleo Brent sube un 0,67 % hasta los 67,44 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,45 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,99 dólares.
La subida del Brent se vio impulsada por los recientes ataques de drones de Ucrania a instalaciones energéticas rusas, que generaron preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro global.
Además, la amenaza por parte de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Rusia si los compradores internacionales dejan de adquirir crudo ruso reforzó la presión alcista sobre los precios.
A pesar de la ganancia, los analistas señalan que la subida se moderó debido a la expectativa de un incremento de la producción global de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) y a señales de una demanda más débil en EE.UU.
