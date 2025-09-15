El petróleo de Texas sube un 1 %, hasta 63,30 dólares el barril

Nueva York, 15 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 1 %, en medio de las crecientes tensiones por las incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN y las llamadas de EE.UU. a la alianza transatlántica para castigar las compras de crudo ruso de China.