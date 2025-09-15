El presidente de Guatemala reitera su rechazo a la corrupción en el servicio público

"Hoy, como en muchas otras ocasiones a lo largo de su historia, el pueblo digno de Guatemala confirma su vocación de libertad y su rechazo a los autoritarismos, a la corrupción y a la codicia en el servicio público", dijo el gobernante en un mensaje enviado mediante sus canales oficiales.

Las palabras del mandatario tuvieron lugar con motivo de la independencia del país centroamericano, que se celebra cada 15 de septiembre desde hace 204 años.

"La independencia no es una efeméride más", añadió Arévalo de León, quien recordó que la misma es "un proceso continúo" y una "lucha permanente" en busca de "libertad y soberanía".

Además, agregó, sin mencionar nombres, que "nuestra independencia se ve amenazada cuando actores antidemocráticos, auténticos enemigos de la libertad, buscan atacar a quienes han defendido la democracia con coraje".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Arévalo de León tomó posesión en enero de 2024 pese a los intentos por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, por evitar su investidura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Porras Argueta y la cúpula del Ministerio Público se encuentran sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.

Sin embargo, el presidente guatemalteco también es objeto de críticas cada vez más fuertes por la permanencia en el cargo de Porras Argueta, quien mantiene en prisión a cuatro personas consideradas por expertos como "presos políticos", entre ellos el periodista José Rubén Zamora Marroquín y el viceministro de Energía y Minas y líder indígena, Luis Pacheco.