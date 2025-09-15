El presidente iraní viaja a Doha para asistir a la cumbre de países islámicos y árabes

Antes de abordar el avión en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Pezeshkian explicó que viaja a Doha por invitación del emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con el objetivo de abordar “la flagrante agresión del régimen sionista (Israel), que violó todas las leyes internacionales”.

“El régimen sionista no reconoce ningún marco legal, ha atacado a numerosos países islámicos, como Catar, Líbano, Irak, Irán y Yemen, y actúa a su antojo. Lamentablemente, estas acciones también cuentan con el apoyo de Estados Unidos y de países europeos”, afirmó el mandatario.

Más de 50 países musulmanes participarán en la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe y de la OCI en Doha.

El encuentro fue convocado tras el ataque del pasado martes de Israel contra un edificio en la capital catarí que causó la muerte de cinco palestinos y de un policía local.

Según Israel, el bombardeo tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en el lugar, aunque el movimiento palestino aseguró después que entre las víctimas no había responsables de sus negociaciones con el Estado hebreo.

En respuesta a las “agresiones” de Israel, Pezeshkian instó a los países islámicos a “unirse y romper lazos con el régimen sionista mediante medidas prácticas en los ámbitos económico, cultural y social”.

Israel lanzó una ofensiva militar contra Irán el 13 de junio que se alargó durante 12 días y en los que bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.