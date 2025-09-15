El rey jordano pide una respuesta "clara y decisiva" contra Israel por el ataque a Catar

"La agresión contra Catar es una clara prueba de que la amenaza israelí no tiene límites. Nuestra respuesta debe ser clara, decisiva y disuasoria", afirmó en su discurso durante la cumbre de emergencia de jefes de Estado de la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integradas por 22 y 57 países respectivamente, que se celebra hoy en Catar para coordinar una respuesta al ataque israelí en el país del golfo Pérsico,

Esta cumbre de hoy debe "emitir decisiones prácticas para afrontar esta amenaza, detener la guerra en Gaza, prevenir el desplazamiento del pueblo palestino, proteger Jerusalén y sus lugares sagrados y proteger nuestra seguridad, intereses y futuro comunes".

Hizo hincapié en que el Gobierno israelí se está volviendo "cada vez más dominante y extremista" porque la comunidad internacional "le ha permitido estar por encima de la ley".

Por ello, pidió una "revisión exhaustiva de todos los instrumentos para la acción conjunta árabe e islámica ante la amenaza de este gobierno israelí extremista".

El ataque israelí del pasado día 9 en Doha tuvo como blanco una reunión de negociadores de Hamás mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza, lo que fue condenado como una "traición" y "terrorismo de Estado" por Catar, mediador junto a Egipto y Estados Unidos de las negociaciones para la tregua en Gaza.

Durante la inauguración, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, acusó a Israel de "negarse a alcanzar la paz" con sus vecinos árabes y de "imponer su poder" sobre ellos.