El Vaticano oficializa el nombramiento del italiano Pioppo como nuncio de España y Andorra

Pioppo, de 64 años y arzobispo titular de la isla veneciana de Torcello (norte de Italia), era hasta la fecha, Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Por su parte Auza, que estaba al frente de la nunciatura en España y Andorra desde 2019, fue nombrado en enero pasado por el difunto papa Francisco nuevo nuncio ante la Unión Europea (UE).

El nuevo nuncio apostólico en España nació el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia), fue ordenado sacerdote en 1985 y es Doctor en Teología Dogmática.

Pioppo ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993, prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR) en 2006 y cuatro años más tarde Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la actualidad era Nuncio Apostólico en Indonesia, desde el 8 de septiembre de 2017 y ante la ASEAN desde el 19 de marzo de 2018.