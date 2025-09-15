España pretende que EEUU elimine la subida arancelaria para el vino y el aceite de oliva

El ministro, en una rueda de prensa, recordó que el acuerdo entre la UE y EE.UU, aplicado desde agosto, limitó la subida arancelaria al 15 % y que aunque supuso salvar a las exportaciones comunitarias de una "peor situación", España considera que los gravámenes de Washington no son justos y que el resultado final de ese pacto "no es muy motivador".

"La incertidumbre es el peor arancel y nuestra pretensión en vino y aceite de oliva es lograr el cero (en la subida arancelaria de EEUU a los productos de la UE) (...) y exportarlos de forma más sencilla y más justa", recalcó Planas.

Para España, Estados Unidos representa el 5 % de sus exportaciones agroalimentarias pero es un mercado clave para sus alimentos y sus bebidas.

También en materia comercial, el ministro de Agricultura se refirió al acuerdo de la UE con Mercosur y México, cuya entrada vigor inmediata sería "muy positiva para España".

En el caso de Mercosur, la Comisión Europea ha propuesto separar la parte comercial del acuerdo general, lo que facilitará su ratificación por parte del Consejo de la UE y de la Eurocámara.

En relación a los aranceles impuestos por China al porcino de la UE (de capa blanca), recordó que son inferiores para los productos españoles, por la colaboración de las empresas nacionales, pero la negociación sigue para que la UE consiga que los gravámenes desaparezcan pronto, según Planas.

El ministro asistió hoy a la reunión consultiva con las comunidades autónomas (regiones) para preparar el próximo Consejo de Ministros del ramo de la UE, que se celebrará los días 22 y 23 en Bruselas, y que abordará la situación comercial agroalimentaria.