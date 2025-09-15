España traslada a Bessent su voluntad de reforzar los vínculos con el mercado de EEUU

Los ministros españoles de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunieron este lunes con Bessent y con el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, para abordar cuestiones de interés comercial bilateral.

En la reunión, el Gobierno de España recordó que la relación entre EE. UU. y la UE es "la mayor del mundo" y que representa "el 30 % del comercio de bienes y servicios a nivel global", indican fuentes gubernamentales.

Durante el encuentro, insistió en "la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EE. UU., en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas" y "a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario".

Además, las mismas fuentes añaden que el Ejecutivo español reafirmó su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EE. UU.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores, en Madrid, y también asistió el secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha.

Este encuentro se celebra en paralelo a las reuniones de las delegaciones de EE. UU. y China, encabezadas por Bessent y por el vice primer ministro de China, He Lifeng, para negociar un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok.

Se trata de la cuarta ronda de negociaciones comerciales que mantienen EE. UU. y China, tras las celebradas en Ginebra, Londres y Estocolmo, y está previsto que se prolongue hasta el próximo miércoles.