Flota egipcia que planean unirse a la Global Sumud aguarda aún permiso oficial para partir

Así lo indicaron este lunes en una rueda de prensa en El Cairo los organizadores del viaje, quienes indicaron que ya cuentan con más ayuda humanitaria de la que puedan cargar.

Los activistas tenían pensado salir de puertos egipcios el pasado 16 de septiembre, si bien pospusieron su partida para coordinarse con la Global Sumud.

El representante legal de la iniciativa, Mamduh Gamal, aseguró a EFE que se han cumplido “todas las medidas legales” egipcias para salir y que el pasado 9 de septiembre presentaron solicitudes ante la Presidencia, el Consejo de Ministros, Ministerio del Interior y las autoridades portuarias.

Sin embargo, aún no han recibido más que un "acuse de recibo" del Consejo de Ministros, pero ninguna autorización oficial, lo que podría complicar su salida.

Por su parte, el responsable de logística de los activistas Ahmed Maher recalcó que se ha contactado con “todas las autoridades egipcias competentes, pero no hay una respuesta”.

El pasado mes de junio, una marcha por tierra para romper el bloqueo israelí a Gaza fue interrumpida en Egipto, donde las autoridades nunca dieron permisos para la actividad pese a que estos se solicitaron con anterioridad.

Gamal indicó además que la flota "ha contactado con todas las entidades civiles, sindicatos, etc. Ya que es una flotilla para todos los egipcios, que da la bienvenida a todo el mundo, no es de nadie y es de todos".

"Es una iniciativa histórica para impedir el desalojo y capacitar a los palestinos para conseguir sus derechos históricos. Es nuestro deber unificarnos contra la liquidación de la causa palestina", dijo.

En la rueda de prensa de presentación de la flota egipcia, el capital de barco gazatí Mohamed Deeb Sebeta, uno de los voluntarios que planean navegar, afirmó de los voluntarios son "jóvenes libres que vinieron sin recibir nada a cambio".

Por su parte, el coordinador general del comité organizador, Khaled Bassiouny, explicó a EFE que el grupo está formado por activistas con experiencia en el ámbito político y social, que han logrado sumar a 15 partidos políticos a la convocatoria, además de periodistas, sindicalistas y representantes de la sociedad civil.

Entre los asistentes a la rueda de prensa estuvo el político opositor Ahmed Tantawy, antiguo aspirante presidencial, quien salió de prisión el pasado mes de mayo tras ser condenado en 2024 a "un año de cárcel con trabajos forzados" por pedir a sus simpatizantes que emitieran "avales populares" para avalar su candidatura después de que las autoridades impidieran a sus seguidores recabar las firmas necesarias.

Tantawy subrayó en la rueda de prensa que, al tratarse de aguas internacionales, la flotilla “navegará bajo su propia responsabilidad”, por lo que el Gobierno egipcio “no debe tener miedo”.

La Flotilla Global Sumud -cuyo nombre significa “perseverancia” en árabe- partió de Barcelona a principios de septiembre para transportar alimentos y medicinas a Gaza y denunciar lo que sus organizadores califican de “genocidio”.

En su travesía hacia la franja palestina, las embarcaciones han sufrido retrasos administrativos en Túnez y denunciaron incluso ataques con drones contra dos barcos la pasada semana.