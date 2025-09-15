Fuerzas de seguridad aseguran 1,5 toneladas de metanfetamina en puerto del norte de México

La operación en el norteño estado de Sinaloa se realizó entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informaron en un comunicado oficial conjunto.

Según la estimación oficial, el golpe económico a las organizaciones criminales asciende a 426,5 millones de pesos (unos 21,32 millones de dólares), además de impedir que más de 1,5 millones de dosis llegaran a la ciudadanía.

El trasfondo fue detectado durante una inspección realizada por efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán con apoyo de un equipo de rayos X y tres binomios caninos.

De acuerdo con el parte oficial, al revisar el vehículo acoplado a una caja se detectó un compartimento con doble fondo que resguardaba 494 paquetes y seis bolsas con una sustancia con características de metanfetamina, cuyo peso conjunto ascendió a unas 1,5 toneladas.

El tractocamión y la carga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y la probable vinculación del decomiso con redes de la delincuencia organizada.

No se informó de personas detenidas en el punto de inspección ni de la ruta previa o destino del cargamento, que fue inmovilizado en el recinto portuario para su puesta a disposición.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles”, señalaron.