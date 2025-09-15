Gobierno colombiano eleva a 1,3 millones de dólares la recompensa por alias Iván Mordisco

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la medida luego de la realización de un consejo extraordinario de seguridad en Popayán, capital del Cauca (suroeste), un departamento sacudido en los últimos meses por acciones guerrilleras contra la Policía, el Ejército y las poblaciones.

Iván Mordisco -jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC- encabeza el cartel de los más buscados en Colombia.

El Gobierno ofrecía antes una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) por información sobre este criminal, cifra que ahora subió a 5.000 millones de pesos.

Este jefe guerrillero ha sido dado por muerto varias veces por el Gobierno colombiano, la última de ellas en julio de 2022, pero reapareció en un video meses después.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro Sánchez también dijo que el Gobierno pagará una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos (unos 1,15 millones de dólares) por información que permita la "neutralización" de Iván Jacob Idrobo, alias Marlon, otro jefe de las disidencias de las FARC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De él, el ministro Sánchez dijo que es el responsable de las acciones terroristas de las últimas horas en el departamento del Cauca, en las que un grupo de disidentes mató a un policía en un ataque a la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), y otros cuatro agentes resultaron heridos.

El jefe de la cartera de Defensa también anunció la llegada de 100 policías más al departamento del Cauca, que serán ubicados en puntos estratégicos para aumentar la seguridad.

El plan también contempla un fuerte componente contra las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico. Antes del 31 de diciembre de este año, el departamento contará con cobertura total en aeronaves no tripuladas y capacidades especializadas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Paralelamente, la Armada destinará cuatro botes de operaciones de bajo calado, con sus respectivas tripulaciones, para impedir el transporte de droga hacia el Pacífico.

El Cauca, donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de narcotraficantes, es escenario de constantes ataques que alteran el orden público.

En un intento por retomar el control de la zona, el Ejército puso en marcha el 12 de octubre del año pasado la 'Operación Perseo', con más de mil soldados.

El objetivo era El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño del EMC, la mayor disidencia de las antiguas FARC dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el despliegue militar no ha dado los resultados esperados y las disidencias siguen desafiando al Estado.