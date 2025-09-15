Gobierno de Perú defiende gestión de Machu Picchu y solo atenderá indicaciones de Unesco

“La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad”, recordó en un comunicado el ministerio, a través de la Dirección Desconcentrada de Cusco, departamento del sur del país en el que se ubica Machu Picchu.

En el texto, señaló además el último encuentro en relación al patrimonio, y expresó cómo en la cuadragésima séptima Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, del pasado julio en París, “el mencionado comité valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del santuario”.

El Gobierno peruano respondió así al comunicado de New 7 Wonders, que advirtió este lunes la posibilidad de retirar el título de ‘Nueva Maravilla del Mundo’ a la ciudadela, debido a los problemas de la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas.

“Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machu Picchu no está siendo vulnerada”, respondió el ministerio en su comunicado, al destacar que el mencionado bien no está inscrito en la ‘Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ de Unesco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, señaló que en la primera semana de agosto se celebró la Primera Escuela Internacional de Campo 'Desafíos del Turismo y Uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones: el caso de Machu Picchu'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este curso, unos 40 expertos y especialistas de varios países visitaron la ciudadela inca para proponer soluciones innovadoras respecto a oportunidades para el turismo responsable y sostenible, así como, el valor del patrimonio cultural inmaterial para la gestión de sitios y resiliencia de las comunidades locales.

En su comunicado, la organización New 7 Wonders recordó que esta advertencia ya era conocida por aquellos encargados de la toma de decisiones, y que estos "han recibido desde hace tiempo" sus propuestas para "implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu".

En suma, destacó los conflictos sociales que recientemente han marcado la región cuzqueña, así como la “descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes", factores que "podrían seguir afectando la imagen del Perú" e incluso "comprometer la credibilidad de Machu Picchu" como una de las 'nuevas 7 maravillas del mundo'.

El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, anunció el pasado viernes ante el Congreso peruano que el Gobierno proyecta que más de 1,5 millones de turistas pasen este 2025 por Machu Picchu, después de que ya se han vendido más de 1,4 millones de entradas desde el comienzo del año.

Esas cifras superan el pico histórico de turistas alcanzado en 2019, y Valencia las atribuyó a últimas mejoras en la gestión de la ciudadela, principalmente en la venta de entradas y la ampliación de los horarios de atención.

Machu Picchu admite actualmente hasta 4.500 visitantes diarios en la temporada regular, de noviembre a junio, y hasta 5.600 turistas por día en la temporada alta, de junio a noviembre.

Sin embargo, el mismo día que el ministro hizo estos anuncios se informó que el traslado de los nuevos autobuses para el transporte de turistas a la ciudadela quedó temporalmente suspendido al denunciarse un sabotaje en el tren que debía trasladarlos.

Ante esto, las comunidades de la zona han realizado protestas desde el pasado miércoles para denunciar la pasividad de las empresas y las autoridades para evitar que los turistas y visitantes sean afectados por la falta del transporte, lo que ha derivado en suspensiones de los trenes de pasajeros que llegan a Machu Picchu pueblo.