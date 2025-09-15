Gremio informa sitio de reclusión periodista venezolano tras "206 días" sin saber paradero

A través de X, el SNTP señaló que Branker confirmó su traslado a familiares por teléfono, aunque no se precisó el sitio de prisión donde se encontraba previamente.

"Su madre, Anna Branker, pudo verlo en este calabozo policial y constatar que, 'dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable'", indicó la gremial.

Asimismo, informó que su familia logró enviar "algunos artículos básicos necesarios para su estadía como una colchoneta, una almohada, ropa, medicamentos y alimentos".

El SNTP subrayó que el caso del periodista "sigue representando una violación a los derechos humanos y el acceso a la justicia", ya que, detalló, "aún no hay información oficial sobre su presentación ante tribunales ni sobre cargos que se le imputen".

Branker, reportero del medio digital venezolano La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según denunció entonces el SNTP.

La Patilla señaló que, tras el arresto, los agentes "regresaron" al domicilio del periodista y se llevaron dos ordenadores portátiles.

De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en Venezuela hay 18 trabajadores de la prensa detenidos, para quienes exige su liberación.

En abril, el CNP afirmó que Venezuela se ha convertido en "un lugar hostil" para los periodistas, al tiempo que alertó sobre encarcelaciones "sin condena ni juicio".