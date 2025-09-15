Guionistas españoles estarán en la feria audiovisual Ventana Sur en Buenos Aires

El Festival de Málaga informó este lunes en un comunicado de que participará en el proyecto '-Entre Guiones-', una iniciativa de Ventana Sur para dar a una selección diversa de guiones la posibilidad de trascender las fronteras y llegar al mercado internacional.

Es también una oportunidad para productores y profesionales del resto del mundo que buscan conectarse con la creatividad de Latinoamérica sin intermediarios.

El Festival de Málaga se une por segundo año a este proyecto y abre una convocatoria a guionistas de Andalucía, región del sur de España donde se celebra el certamen, de la que resultarán elegidos un máximo de cinco guiones de largometrajes de ficción escritos en español.

Un comité compuesto por representantes del Festival de Málaga y Ventana Sur se encargará de la selección de los guiones, que deben ser inéditos y encontrarse en fase de búsqueda de financiación, coproductores, agentes de ventas y distribuidores.

Durante los cuatro días de duración de Ventana Sur, la industria audiovisual andaluza tendrá una presencia prominente en uno de los mercados estratégicos a nivel global ante compradores internacionales, agentes de ventas, inversores, programadores de festivales, productoras y profesionales de la industria.