Hallan muerto a un policía hondureño que rescató a un niño e intentó salvar a otro

"En paz descanse nuestro héroe Kevin Pérez Vargas. Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de un héroe que ofrendó su vida por rescatar a dos menores que fueron arrastrados por la corriente de agua en San Pedro Sula", indicó la Policía Nacional en un mensaje en la red social X.
Según versiones de medios locales, los dos niños, de los que uno sigue desaparecido, jugaban en el embaulado de una quebrada en la residencial Los Arcos, cuyo caudal aumentó por las lluvias que están afectando al país.
Al ver que los dos niños eran arrastrados, el policía se lanzó al agua en un intento por rescatarlos.
Luego de rescatar con vida al primero intentó hacer lo mismo con el segundo, identificado como Elvis Bautista, de once años, pero fue arrastrado por las aguas y al final murió ahogado.
Su cuerpo, que presentaba golpes, fue hallado cerca de la desembocadura de la quebrada, en el barrio Medina, de San Pedro Sula, indicó un oficial del Cuerpo de Bomberos.
El organismo de socorro suspendió hoy, al comenzar la noche, la búsqueda del segundo menor, la que continuará el martes, añadió la misma fuente.