Hallan muerto a un policía hondureño que rescató a un niño e intentó salvar a otro

Tegucigalpa, 15 sep (EFE).- Un policía hondureño que el domingo se lanzó a una quebrada en un barrio de San Pedro Sula, norte de Honduras, en un intento por rescatar a dos niños, objetivo que logró con uno, fue hallado muerto este lunes, informó una fuente oficial.