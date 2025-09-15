Inmovilizan un buque en España para analizar si su carga pertenece a multinacional israelí

Lucas precisó que la mercancía del buque inmovilizado no figura entre los productos sujetos a embargo, pero que "para mayor tranquilidad y con el máximo rigor", se ordenó la inmovilización del barco y el análisis detallado de su contenido.

La semana pasada el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas que consolidan un embargo de armas contra Israel frente a lo que considera un "genocidio" en Gaza y un "exterminio" del pueblo palestino.

Entre ellas, la prohibición del tránsito por puertos españoles a los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

La inmovilización del Trans Tind se produce después de que el partido político de izquierda Podemos denunciase el atraque en el puerto español de Cartagena de este buque cargado de fertilizantes de la multinacional israelí ICL, empresa "cómplice del genocidio" en Gaza, según esta formación.

Según Lucas, "el Gobierno de España mantiene su firmeza y compromiso para contribuir a poner fin a un genocidio que es incuestionable”, e insistió en que será Aduanas quien verifique y certifique el destino final de la carga.

A la espera de los resultados, Lucas recalcó que toda la información actual apunta a que la mercancía está destinada a la producción de fertilizantes. “Una vez tengamos los resultados, trasladaremos con total transparencia las conclusiones”, señaló.

Por su parte, la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) considera "insuficiente" la medida de inspección para la mercancía y exige "el bloqueo y decomiso" de la carga del buque.

"Como hemos venido manifestando, lo relevante no es si la carga se va a usar para fertilizantes, sino si la mercancía proveniente de Israel forma parte del comercio con la empresa israelí ICL, que se beneficia de la ocupación militar de Palestina", aseguró la organización.