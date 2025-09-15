Israel bombardea intensamente la Ciudad de Gaza mientras sus tropas avanzan poco a poco

Gaza, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí lanzó este lunes en la noche una serie de intensos ataques aéreos contra la Ciudad de Gaza mientras sus tanques avanzan lentamente de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí, según comprobó EFE e informaron fuentes locales.