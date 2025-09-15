Israel mata a 33 gazatíes el domingo y en los hospitales escasean los bancos de sangre

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Al menos 33 gazatíes fueron asesinados el domingo en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes, informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave en su recuento diario, que advirtió de un "inminente colapso" de los bancos de sangre.