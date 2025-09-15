Israel mata a un palestino al intentar cruzar el muro de separación con Cisjordania

Jerusalén, 15 sep (EFE).- Un palestino murió este lunes por disparos de las fuerzas israelíes cuando intentaba cruzar el muro de separación entre la Cisjordania ocupada e Israel a la altura de Jerusalén, informó la Media Luna Roja Palestina.