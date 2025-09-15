Mundo

La actividad económica de Brasil se retrae un 0,5 % en julio

São Paulo, 15 sep (EFE).- La actividad económica de Brasil, la mayor potencia de América Latina, retrocedió un 0,5 % en julio frente a junio pasado, lo que supone el tercer resultado negativo seguido, informó este lunes el Banco Central.

Por EFE
15 de septiembre de 2025 - 09:35
El dato, considerado una referencia para el producto interior bruto (PIB), refleja la desaceleración que el Gobierno brasileño proyecta para este año, después de haber registrado un crecimiento económico del 3,4 % en 2024.

Todos los sectores económicos sufrieron una caída en julio y el frenazo fue especialmente brusco para la industria (-1,1 %), según los datos del Banco Central.

La economía brasileña está sufriendo el impacto de las altas tasas de interés, que se mantienen en el 15 % anual, en un intento del Banco Central de moderar la inflación, que se encuentra en el 5,13 % interanual.

Para este año, el mercado financiero proyecta un crecimiento del PIB brasileño del 2,13 %, porcentaje inferior al 2,3 % previsto por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

