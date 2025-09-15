La Bolsa de Londres baja un 0,07 % penalizada por farmacéuticas y telecomunicaciones

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 6,26 puntos hasta los 9.277,03, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó un 10 %, o 21,19 puntos, hasta los 21.646,59.

La lista de perdedoras la lideraron la farmacéutica Astrazeneca, que cayó un 3,22 %, seguida de las compañías de telecomunicaciones Airtel Africa, que retrocedió un 2,01 %, y BT Group, que cedió un 1,90 %.

Al otro lado de la balanza, registraron las mayores ganancias al cierre de la sesión la energética Centrica, que sumó un 4,09 %, la cadena de supermercados Sainsbury, que avanzó un 3,45 %, y la inversora Segro, que creció un 3,38 %.