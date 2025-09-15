La bolsa de São Paulo sube un 0,90 % ante una posible rebaja de los tipos en EE. UU.

El Ibovespa, principal índice del mercado bursátil más importante de Latinoamérica, terminó la sesión en los 143.546 puntos y se anotó un nuevo máximo histórico.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,61 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,321 reales tanto para la venta como para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las expectativas del parqué paulista en torno a una rebaja en la tasa de interés por parte de la Fed este miércoles, ante las presiones de Donald Trump por los malos datos económicos en el país, parecieron contrarrestar las noticias del ámbito nacional.

Este lunes se conoció que la actividad económica brasileña retrocedió un 0,5 % en julio frente a junio pasado y se anotó su tercer resultado negativo consecutivo.

Además, rige sobre los operadores del mercado brasileño una suerte de incertidumbre ante la posibilidad y la naturaleza de una nueva batería de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, como represalia a la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión.

En este contexto, las acciones de Petrobras, uno de los principales valores del parqué, crecieron este lunes un 0,87 %, impulsadas por los precios internacionales del petróleo. Lo mismo hicieron las de la minera Vale, un 0,88 %.

Las aerolíneas Gol y Azul encabezaron el podio de las acciones más negociadas de la sesión, con rumbos desiguales. Las de Gol cerraron con una caída del 1,03 % mientras que las de Azul crecieron un 7,09 %.

Las acciones que más se valorizaron este lunes fueron las de la empresa de inversiones Cemepe (17,19 %) y las de la petroquímica Braskem (14,82 %).

En sentido contrario, la empresa dedicada a la organización de eventos Revee y la siderúrgica Mangels fueron las más perjudicadas del día, con una caída del 13,48 % y 12,67 %, respectivamente.

El volumen negociado este lunes superó los 17.066 millones de reales (unos 3.207 millones de dólares o 2.726 millones de euros), en poco más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.