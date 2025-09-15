La Bolsa de Tokio alcanza los 45.000 puntos a la apertura por primera vez

Tokio, 16 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía un 0,34 % en la apertura de la sesión de este martes, ante las esperanzas de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) realice un recorte de tipos en su próxima reunión, subiendo por encima de los 45.000 puntos por primera vez en su historia.