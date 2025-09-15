La china DiDi invertirá 376 millones de dólares en su filial de entregas en Brasil

La inversión fue anunciada por el presidente del grupo chino, Will Wei Cheng, en una reunión con el jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.

Los recursos anunciados doblan los inicialmente previstos y serán destinados principalmente a la expansión del servicio de entregas de comida que ya funciona en las ciudades de São Paulo y Goiania, y en una asociación con un fabricante chino de motocicletas eléctricas para equipar a los entregadores brasileños.

La meta de la empresa es operar en al menos 15 capitales regionales brasileñas hasta finales de 2025 y en unas 20 en enero de 2026.

Al menos 50 millones de reales (unos 9,4 millones de dólares) serán destinados a la construcción de puestos físicos de apoyo para los entregadores en otras ciudades de Brasil, en donde se les ofrecen baños, lugares de descanso, cargadores para móviles y agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente será ofrecido un programa de crédito para la adquisición o el alquiler de motocicletas eléctricas de las empresas Galgo, Riba y Vammo que puede beneficiar a unos 600.000 entregadores en hasta cinco años, con préstamos por hasta 6.000 millones de reales (unos 1.138,5 millones de dólares), que no están incluidos en las inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

DiDi también usará sus recursos para una asociación con el fabricante chino de motocicletas Yadea, que ya tiene una fábrica en la ciudad brasileña de Manaos, para la producción de un vehículo que pueda ser ofrecido en condiciones preferenciales a los entregadores de 99Food.

"Esa inversión refuerza el papel central de Brasil en la estrategia global de DiDi. Pocos mercados combinan escala, innovación y oportunidades como el brasileño", afirmó Cheng en declaraciones citadas en el comunicado de la Presidencia.

El mercado brasileño de entregas a domicilio por aplicaciones es dominado por iFood, que dice contar con 50 millones de clientes registrados, mientras que Rappi, su principal rival, afirma tener 20 millones.