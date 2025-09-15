Mundo

La COP30 debería fijar objetivos orientados a energías limpias "asequibles", según informe

Madrid, 16 sep (EFE).- Un informe difundido este martes alerta del "impacto devastador" global de la extracción de los combustibles fósiles y su uso en la salud y urge a los líderes políticos a emplear la COP30 para fijar objetivos orientados a una transición hacia energías limpias "accesibles y asequibles para todos".

Por EFE
15 de septiembre de 2025 - 20:05
 El documento 'De la cuna a la tumba: el costo en salud de los combustibles fósiles y la necesidad imperiosa de una transición justa' fue presentado en un acto online organizado por la Alianza Global por el Clima y la Salud.

 Cara a la próxima cumbre climática que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre, se pide a los líderes políticos que reconozcan que "la dependencia de los combustibles fósiles es causa generalizada de enfermedades y desigualdad e impulsa las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global".

Urge "detener la expansión de las instalaciones existentes o nueva exploración y desarrollo" así como de reestructurar el financiamiento y alinear a las instituciones globales con la causa climática".

