La COP30 debería fijar objetivos orientados a energías limpias "asequibles", según informe

El documento 'De la cuna a la tumba: el costo en salud de los combustibles fósiles y la necesidad imperiosa de una transición justa' fue presentado en un acto online organizado por la Alianza Global por el Clima y la Salud.

Cara a la próxima cumbre climática que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre, se pide a los líderes políticos que reconozcan que "la dependencia de los combustibles fósiles es causa generalizada de enfermedades y desigualdad e impulsa las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global".

Urge "detener la expansión de las instalaciones existentes o nueva exploración y desarrollo" así como de reestructurar el financiamiento y alinear a las instituciones globales con la causa climática".