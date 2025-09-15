La deuda pública italiana disminuyó hasta los 3,05 billones de euros en julio

Este descenso se debió al superávit de tesorería de las Administraciones públicas (14.200 millones de euros), así como por la reducción de la liquidez del Tesoro en 200 millones.

También influyeron la revalorización de los valores indexados a la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio (100 millones), según los datos publicados por la autoridad monetaria.

En cuanto a la distribución por subsectores, la deuda de las Administraciones centrales también se redujo en 14.400 millones de euros, mientras que la de las entidades locales disminuyó en 100 millones de euros, y la de la seguridad social se mantuvo prácticamente sin cambios.

La proporción de deuda en manos del Banco de Italia continuó disminuyendo, situándose en el 19,5 % frente al 19,6 % del mes anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En julio, los ingresos fiscales registrados en el presupuesto del Estado fueron de 68.300 millones, un 13 % más que en el mismo mes del año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los primeros siete meses de 2025, los ingresos tributarios sumaron 325.600 millones, un 5,3 % interanual.