La estética pop, el brillo de los casinos y el estilo cowboy en los diseños de Dominnico

Con denim y estampado de vaca, el diseñador español, conocido por haber vestido a divas de las música como Lady Gaga, Aitana, Rosalía o Rita Ora, orquesta una colección en la que priman los elementos 'kitsch'.

"Es una estética dosmilera", dijo este lunes a EFE Domingo Rodríguez Lázaro, antes del desfile de su colección, dentro de Madrid es Moda, antesala de los desfiles programados dentro del calendario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid).

Esos elementos kitsch se mezclan con el imaginario cowboy y los objetos típicos de los souvenir, y el resultado es una colección sensual, fresca en la que el denominador común es la libertad y la inclusión, pilares fundamentales de la firma desde que se fundó en 2016.

Las siluetas exploran los contrastes con prendas micro que conviven con abrigos de volumen extremo, generando un equilibrio entre sensualidad y dramatismo.

Las piezas están confeccionadas con materiales nobles y sostenibles, como cuero y pelo reciclados. "Reafirmo el compromiso de la firma con la trazabilidad y la reutilización creativa", explicó el diseñador.

En esta colección capsula, una vez más, pone en valor los oficios artesanos de la moda. "Es importante no perder los oficios", reivindica el diseñador, que en su proceso creativo combina los procesos artesanos con la inteligencia artificial

La paleta cromática oscila entre colores tierra, azules profundos y tonos pastel, todos ellos mezclados con destellos metalizados y degradados multicolor.

Su empeño en investigar nuevos tejidos sostenibles, pulir los patrones y subir a las pasarelas frescura y teatralidad le han llevado a diseñar el vestuario artístico de grandes cantantes para sus giras.

También ha colaborado con estrellas del pop como la argentina Lali Espósito, la estadounidense Beyoncé, la británica Dua Lipa o la rapera americana Ice Spice.

Tras presentar este trabajo, Dominnico, abrirá mañana, martes, su archivo y participará en una charla motivacional de la mano de Ayuda en Acción.

"Creo en la moda como motor para inspirar a los jóvenes y transformar realidades", dice el creador, quien considera que la moda también puede ser "compromiso y cambio".