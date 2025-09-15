La UE se prepara ante posible amenaza a seguridad por ejercicio entre Rusia y Bielorrusia

"Estamos siguiendo de cerca este ejercicio militar estratégico conjunto que se está llevando a cabo en el territorio de Bielorrusia", indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE) la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper.

La portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó que siguen "participando activamente en la preparación para cualquier posible amenaza a la seguridad en torno a 'Západ-2025'".

En cualquier caso, instó a Rusia y Bielorrusia a "que cumplan plenamente" el documento de Viena de 2011 de la Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que "exige la notificación previa de las actividades militares", recordó.

El ejército ruso efectuó este domingo prácticas de tiro con misiles hipersónicos Tsirkón en el mar de Barents, en el marco de las mencionadas maniobras estratégicas.

Los misiles Tsirkón, utilizados por primera vez en Ucrania el pasado año, también fueron empleados durante las maniobras que celebró la Armada rusa frente a las costas de Siria antes del derrocamiento en diciembre pasado de su autoritario líder, Bachar al Asad, asilado en Rusia.

Durante las maniobras, que arrancaron este viernes tras la incursión aérea de drones rusos en territorio de Polonia, se emplearán también misiles balísticos hipersónicos Oréshnik y armas nucleares tácticas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció ese mismo día la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental' con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.