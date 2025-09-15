Las autoridades haitianas anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas

"Estos criminales, que atacan cobardemente a familias enteras, no triunfarán: la República nunca cederá ante la barbarie", afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook.

Entre las medidas, el Gobierno convocó con carácter de urgencia al Alto Mando de la Policía Nacional de Haití (PNH), y se dieron varias instrucciones, entre ellas el despliegue de unidades especializadas para asegurar la zona y proteger a la población.

Las autoridades prestarán asistencia a las familias víctimas, con apoyo médico, psicológico y humanitario, agregó la información, en el que el Ejecutivo volvió a reafirmar su determinación "de restaurar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional", insistiendo en que todas las instituciones del Estado están comprometidas en esta batalla: "las bandas nunca serán más poderosas que la República", afirmó.

"El Estado no retrocederá ante nada. Las bandas serán perseguidas, neutralizadas y aniquiladas. La República permanecerá en pie y los criminales caerán", concluyó el comunicado de prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, este lunes, miembros de la banda Gran Grif demolieron e incendiaron la comisaría de la comuna de Liancourt, en Artibonite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En videos que circulan por las redes sociales se puede ver a los pandilleros celebrando su hazaña en medio de la severa crisis que afecta desde hace años a Haití, el país más pobre de América.