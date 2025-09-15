Las bolsas ignoran las tensiones comerciales y la incertidumbre política, según el BPI

El informe advierte que se puede producir una corrección y un contagio a los mercados de deuda, por ejemplo a través del canal de la liquidez y afirma que es muy importante que los países tengan unos presupuestos sostenibles a largo plazo.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo la semana pasada que los mercados de deuda soberana de la zona del euro funcionan bien y tienen suficiente liquidez.

La prima de riesgo en Francia subió tras el rechazo a un recorte del presupuesto de 44.000 millones de euros, que desencadenó la dimisión de François Bayrou y su sustitución por el ministro de Defensa Sébastien Lecornu.

El aumento del diferencial de la deuda soberana francesa se produjo no sólo respecto al "Bund" alemán, sino también respecto a la deuda soberana italiana, destaca el BPI, que dirige el español Pablo Hernández de Cos, anteriormente gobernador del Banco de España.

"Los mercados financieros globales mantuvieron un tono de riesgo durante el periodo de revisión (desde el 1 de junio y hasta el 4 de septiembre), ignorando las preocupaciones sobre la imposición de aranceles y la incertidumbre política", según el informe.

Los mercados de valores dieron fuertes ganancias, liderados por las bolsas de EEUU, que llegaron a récords con las tecnológicas debido al entusiasmo por la inteligencia artificial.

Las siete magníficas (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla) tuvieron fuertes beneficios y superaron al resto del índice S&P 500 en unos 11 puntos porcentuales.

Las bolsas japonesas también registraron ganancias, pero las europeas estuvieron planas, porque el crecimiento de los beneficios de las empresas fue más débil y ya habían subido mucho a comienzos de año.

Las Bolsas de China, Colombia y Corea subieron también con fuerza, beneficiadas de la depreciación del dólar, añade el BPI, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea.

Los diferenciales de crédito bajaron a mínimos no vistos desde una década a pesar de que las tasas de impago aumentan.

El diferencial de crédito muestra el exceso de rentabilidad que ofrecen los bonos corporativos respecto a los bonos de gobiernos con vencimiento similar.

Los diferenciales de crédito en el segmento de bonos de elevada rentabilidad se redujo mucho en EEUU y Europa, muy por debajo de normas históricas, y refleja que los inversores exigen una compensación de riesgo de crédito menor.

El BPI considera que los mercados toman riesgos porque prevén bajadas de los tipos de interés en EEUU y en otros países y debido a la ampliación de los presupuestos en EEUU y Alemania.

Pero estas valoraciones de mercado tan optimistas se producen en un momento de preocupación sobre la sostenibilidad de los presupuestos y de temor a que resurja la inflación, como muestra el fuerte aumento de la rentabilidad en los bonos soberanos a muy largo plazo.

La recuperación de las bolsas de la caída sufrida tras el anuncio de los aranceles el 2 de abril "fue notablemente más rápida que la que siguió al inicio de la pandemia de la covid-19 y otros episodios recientes de tensión en el mercado", añade el BPI.

Por ejemplo, el índice estadounidense S&P 500 recuperó todas las pérdidas de comienzos de abril a finales del mismo mes y superó el máximo que había alcanzado antes de los momentos de tensión en menos de 20 semanas logrando nuevos máximos históricos.

En comparación, la recuperación de las bolsas tras la gran crisis financiera fue menor.

Los inversores internacionales han ajustado sus exposiciones geográficas y la inversión en bonos soberanos de países de la zona del euro y de otras economías superó a la inversión en bonos del Tesoro estadounidense en el segundo trimestre de 2025.

La entrada de capital a los bonos soberanos de economías emergentes asiáticas fue especialmente fuerte en junio y julio.

Los tipos de interés subieron considerablemente a plazos muy largos en todas las grandes economías avanzadas, lo que puede reflejar una demanda de inversores a largo plazo como fondos de pensiones y aseguradoras.

Los diferenciales entre los bonos soberanos a 30 y 10 años aumentaron sobre todo en el Reino Unido, Francia y Alemania, algo que refleja que aumenta la preocupación por la inflación.