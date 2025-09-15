Las dos víctimas de la explosión de un bar en Madrid eran colombianos

Madrid, 15 sep (EFE).- La Policía encontró un segundo cadáver bajo los escombros de un bar donde el pasado sábado se registró una explosión en Vallecas, un barrio obrero del sureste de Madrid, el de un joven de nacionalidad colombiana, que se suma a la de un hombre de 52 años, también colombiano.