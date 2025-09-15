Las familias de los cautivos en Gaza: "Esta noche podría ser la última para los rehenes"

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, muestran su inquietud por "los informes sobre la importante operación militar lanzada esta noche en la ciudad de Gaza".

"Tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno", afirman.

Por ello, anuncian que varios familiares se dirigen hacia la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, con el objetivo de protestar contra esta ofensiva que, aseguran, pone en riesgo a los rehenes.

"El primer ministro Netanyahu está eligiendo deliberadamente sacrificarlos por consideraciones políticas, ignorando por completo las evaluaciones del jefe de Estado Mayor y del aparato de seguridad", dicen sobre la operación militar para tomar la capital gazatí y desplazar a su población.

Dicha operación fue aprobada por el Gobierno israelí en agosto ante la oposición de la cúpula militar, que argumentaba que ponía en riesgo a los 48 rehenes (de ellos unos veinte vivos) que quedan secuestrados en Gaza.