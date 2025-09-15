Londres convoca al embajador ruso por la violación del espacio aéreo de la OTAN

Londres, 15 sep (EFE).- El Ministerio británico de Asuntos Exteriores informó este lunes de que ha convocado al embajador ruso en el Reino Unido por la "violación sin precedentes" del espacio aéreo de la Alianza Atlántica por parte de drones rusos.