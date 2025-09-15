Más de 1,7 millones de personas pasan el Estrecho desde el Magreb a Europa tras vacaciones

Según los datos facilitados este lunes a EFE por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la fase de retorno, desde su inicio el 15 de julio hasta este sábado, registró el tránsito de 1.745.102 personas y 415.908 vehículos, lo que supone un incremento del 2,9 % este año en el tránsito de personas y del 2,6 % en el de vehículos.

La mayoría de estas personas llegan proceden de puertos marroquíes y llegan a Andalucía (sur), aunque también hay otras rutas de parten de Argelia (Orán y Argel)

El porcentaje más alto utilizó el trayecto Tánger Med-Algeciras (Cádiz) un 46,5 % del total; seguido por la ruta Ceuta-Algeciras, con un 14,3 %, y Tánger Ville-Tarifa (Cádiz), con un 12,1 %.

En esta fase de retorno intervienen los puertos de Ceuta y Melilla (ciudades españolas del norte de África), junto con los puertos marroquíes de Alhucemas, Nador y Tánger y los argelinos de Argel Orán, Ghazaouet y Mostaganem.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La operación no tuvo ninguna incidencia ni en Ceuta ni en Melilla, donde se registraron 1.808 asistencias sociales -todas en Ceuta- y 79 de carácter sanitario, de ellas 64 en Ceuta y 15 en Melilla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El operativo, que se puso en marcha el 15 de junio, se cierra oficialmente este lunes después de tres meses.

La llamada Operación Paso del Estrecho, que se organiza desde 1986, cuida el tránsito por España de ciudadanos del norte de África residentes en distintos puntos de la Unión Europea para ir de vacaciones a sus países de origen, a través del Estrecho de Gibraltar.

Por su parte, Marruecos también pone en marcha un dispositivo similar, la operación Marhaba (bienvenido), con el objetivo de acompañar y facilitar el desplazamiento de unos dos millones de emigrantes marroquíes que vuelven a su país de origen en la época estival.