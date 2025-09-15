México celebra en Madrid el 215 aniversario de su independencia con "el grito" y mariachis

Madrid, 15 sep (EFE).- México celebró este lunes en Madrid su 215 aniversario de independencia con el tradicional "grito" y las músicas y danzas folclóricas de los mariachis en un acto en el corazón de la capital española cargado de orgullo mexicano.