México emite bonos por 5.000 millones de euros para financiar a Pemex

La operación estaría distribuida en vencimientos a 4, 8 y 12 años, con montos por 2.250, 1.500 y 1.250 millones de euros, respectivamente, reportó International Financing Review (IFR), un medio de información financiera del Grupo de Bolsas de Londres.

Los recursos se destinarán a fines generales del Gobierno y a inyectar capital a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su programa de recompra y pago de pasivos, como parte de la Administración actual de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha admitido que la petrolera estatal se ha convertido en una presión para las finanzas públicas del país.

La petrolera estatal mantiene una oferta de adquisición por un monto máximo de 9.900 millones de dólares de once series de valores, con vencimiento de la oferta el 30 de septiembre y una fecha límite de retiro temprano el 15 de septiembre, según informó a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 2 de septiembre.

Esta emisión ocurre en un contexto marcado por un claro respaldo financiero público a Pemex que se ha intensificado en los últimos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En julio, el Gobierno colocó 12.000 millones de dólares en “precapitalized notes” (P-Caps) para cubrir obligaciones de 2025 y 2026, en una operación con demanda de 23.400 millones de dólares, lo que permitió ampliar el tamaño originalmente previsto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo anterior, provocó que la agencia Fitch elevara, el 1 de agosto, la nota crediticia de Pemex a ‘BB’ desde ‘B+’ por el mayor apoyo del Estado, aunque la calificación sigue por debajo del grado de inversión.

De acuerdo con datos oficiales la deuda de Pemex supera los 100.500 millones de dólares y solo en 2026 enfrenta vencimientos por alrededor de 12.500 millones de dólares.

A la par, el Gobierno mexicano ha proyectado un nuevo apoyo financiero para Pemex en su presupuesto para 2026 por casi 13.175 millones de dólares, destinado al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores, mientras espera que para 2027 la petrolera estatal “camine sola”.