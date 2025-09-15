Miami será el "centro del mundo" gracias a la cumbre del G20 de Trump, afirma el alcalde

"Somos el centro del mundo, en el cual todos los líderes más importantes del mundo, de los 20 países más poderosos, se van a convocar aquí para destacar la política del mundo, del futuro del mundo, así que nosotros somos el epicentro en ese momento", declaró Suárez en una conferencia en el Ayuntamiento de Miami.

El alcalde, del Partido Republicano, agradeció por el evento a Trump, a quien acompañó en la Casa Blanca el 5 de septiembre, cuando el mandatario anunció que celebrará la cumbre en un complejo turístico de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que Estados Unidos acoge la cita en unas dos décadas.

El presidente indicó que el evento será en su propiedad en Doral, una ciudad distinta pero que también es parte del condado de Miami-Dade, por lo que Suárez sostuvo que "todos los hoteles, todos los pequeños negociantes de la ciudad de Miami, se van a beneficiar de esta cumbre".

Por ello, Suárez, quien dejará el cargo a finales de este año, consideró que "es algo increíble esa cumbre" para Miami porque pasará de ser una ciudad que se considera "una capital de Latinoamérica" a una "ciudad verdaderamente global", que atraerá "inversión desde afuera".

"El perfil se está elevando. Esto ha sido una gran parte de mis proyectos, de cambiar la imagen de la ciudad de Miami", manifestó.

El recinto turístico de Trump, que cuenta con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, entre otros atractivos, está a tan solo 10 kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Estados Unidos asumirá a finales de año la presidencia del G20, un grupo en el que también están México, Brasil y Argentina, tras la presidencia rotatoria que ahora ostenta Sudáfrica.

"Vamos a ver paz, vamos a ver logros de esta Administración y es para mí un gran privilegio poder haber trabajado junto con esta Administración por meses para asegurar que se pudiera llevar a cabo", concluyó Suárez.