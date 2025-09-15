Milei viaja a Paraguay y se reunirá con Peña este martes

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, viajará en la noche de este lunes a Asunción, donde se reunirá con el mandatario de Paraguay, Santiago peña, visitará el Congreso de ese país e intervendrá en la Conferencia Política de Acción Conservadora, informaron fuentes oficiales.