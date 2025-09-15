Natura vende las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana

La transacción se realizará por un valor simbólico de un dólar, más el pago de un crédito de 22 millones de dólares que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura, según un comunicado enviado al mercado.

Como parte del acuerdo, Natura continuará suministrando productos terminados a Avon CARD, nombre de la empresa en Centroamérica y República Dominicana, y actuará como licenciadora de la marca en la región, lo que le permite seguir generando ingresos.

El cierre de la operación está previsto para el 30 de octubre de 2025, aunque podría concretarse antes, pues depende de una reorganización societaria de las entidades jurídicas involucradas.

Natura reiteró que sigue evaluando "alternativas estratégicas" para la venta de Avon Internacional, clasificado como activo disponible para la venta desde el segundo trimestre de este año.

Avon CARD reúne las operaciones de Avon en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

El Grupo PDC es una empresa de productos de consumo con presencia en Centroamérica y Perú.

Gracias a su proceso de simplificación y reestructuración, Natura obtuvo un beneficio neto de 44,4 millones de reales (8,2 millones de dólares) en el primer semestre del año, con lo que revirtió las pérdidas por 1.793,8 millones de reales (322 millones de dólares) del mismo período de 2024.