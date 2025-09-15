Netanyahu alega que minorías islamistas presionan a los gobiernos del "oeste de Europa"

"El oeste de Europa tiene amplias minorías islamistas. Son vocales. Muchas tienen motivaciones políticas. Se alinean con Hamás, se alinean con Irán. Presionan a los gobiernos del oeste de Europa", aseveró el gobernante israelí durante un acto en el Ministerio de Exteriores en Jerusalén.

Netanyahu aseguró que esos países del oeste de Europa (sin especificar cuáles) tenían una buena disposición hacia Israel, "pero se han visto desbordados por campañas de protestas violentas e intimidación constante".

Añadió que este giro entre los países de Europa occidental ha fomentado un "asedio" orquestado por países como China o Catar para "atacar a Israel".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, también se refirió en el evento a una supuesta campaña para "eliminar al Estado de Israel" a través de la propaganda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Saar utilizó como ejemplo el caso español, denunciando la suspensión de la etapa final de la Vuelta ciclista a España de este domingo tras verse interrumpida por una manifestación propalestina y en contra del genocidio en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las declaraciones de Netanyahu y Saar contra "el oeste de Europa" se producen también una semana antes de que la Asamblea General de la ONU discuta el reconocimiento del Estado palestino el próximo día 22, una opción que han anunciado países como Francia, Reino Unido o Canadá.

"Estamos ahogándonos en un mar de 'fake' (noticias falsas), de mentiras: la campaña del hambre, la campaña del genocidio, la campaña del 'apartheid'. Todo esto se ha hecho por redes sociales, y por esto vuestra presencia aquí es más importante que nunca", apeló Saar ante el grupo de legisladores estadounidenses.