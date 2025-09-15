Netanyahu insiste ante Rubio en que el ataque en Catar fue exclusivamente su decisión

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este lunes en Jerusalén ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la decisión de atacar en Catar a líderes de Hamás fue exclusivamente suya.