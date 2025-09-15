Netanyahu junto a Rubio: Nos apoyamos ante los gobiernos débiles que nos presionan

Jerusalén, 15 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que sus dos países se apoyan "frente a las increíbles mentiras" dirigidas contra ellos y contra "los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas".