Nuevo audio implica a dos ministros peruanos en la supuesta coordinación a favor de un reo

El audio fue grabado por un familiar del policía sentenciado cuando acudió a conversar con Santiváñez, que fue abogado de ese reo, en el despacho del ministerio del Interior, en momentos que el actual titular de Justicia ocupaba ese cargo, en septiembre del año pasado, relató Panorama.

Durante la conversación, la voz atribuida a Santiváñez llama a Arana, que era el entonces ministro de Justicia, para hacerle recordar que le había pedido supuestamente el cambio de lugar del reo recluido en el penal de Trujillo, al norte de Perú.

"Recuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas (el policía sentenciado), el que está en Trujillo. Todavía no lo cambian, hermano, todavía sigue ahí", dice presuntamente Santiváñez, a lo cual una voz atribuida a Arana responde que: "ya, lo veo ahorita, lo veo ahorita".

Estas grabaciones en audio se suman a otros difundidos el viernes por Latina Noticias y Cuarto Poder, en los que se escucha al ministro hablar con una "señito" (forma cariñosa de referirse a una mujer adulta) donde le confirma que recibió un dinero, en soles, para "adelantar el tema", pero que él no se quedó con "ese honorario", sino que lo entregó: "no fue mío".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unidad de Investigación de Latina Noticias explicó que el presunto soborno se refería a los 20.000 dólares que la Fiscalía atribuye que el actual ministro de Justicia recibió para influir en una decisión del TC a favor del mismo cliente Salirrosas, caso por el cual Santiváñez tiene un impedimento de salida del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"'Señito', nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente se cerró y es un 'antipolicía', pero nosotros tenemos dos magistrados del TC que nos están apoyando", dice el audio atribuido a Santiváñez.

El ministro más influyente dentro del Consejo de Ministros de la mandataria, Dina Boluarte, es conocido por haber sido anteriormente abogado de policías procesados por violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, así como del policía Miguel Marcelo Salirrosas, que había sido condenado en 2020 a 27 años de cárcel por integrar una banda criminal dedicada a la extorsión y sicariato en la ciudad de Trujillo.

La familia del sentenciado buscó a Santiváñez para presentar un hábeas corpus ante el TC que consiga su liberación, pero la denuncia fiscal sostiene que no solo cobró sus honorarios como abogado sino que pidió los 20.000 dólares para influir en los jueces del Tribunal.

Al tener un fallo del TC negativo a la liberación de Salirrosas, la familia del policía condenado le reclamó a Santiváñez por ese resultado y le pidió la devolución del dinero, indicó el reporte de Latina Noticias.

Tras la revelación de los audios, Santiváñez respondió el viernes a la publicación a través de su cuenta en la red social X, la misma que desde que asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recientemente pasó a denominarla como "no oficial" y a referirse a él mismo en tercera persona.

En esos mensajes señaló que los 20.000 dólares eran parte de sus honorarios e incluso publicó unos comprobantes bancarios en imágenes de mala legibilidad para señalar que nadie recibiría dinero para sobornos a través de transferencias bancarias.